Месси в пятый раз забил 50 голов за сезон на клубном уровне

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, оформив дубль в матче 36-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (4:1), стал первым футболистом в текущем сезоне, забившим 50 и более голов во всех турнирах. На счету аргентинца 35 голов в ла лиге, 11 – в Лиге чемпионов, 4 – в Кубке Испании, и один – в Суперкубке Испании.

Кроме того, 29-летний игрок в пятый раз забил 50 голов за сезон на клубном уровне: 2010/11 – 53, 2011/12 – 72, 2012/13 – 60, 2014/15 – 58. В Испании по 50 голов за сезон забивали также Луис Суарес и нападающий "Реала" Криштиану Роналду (6 раз).