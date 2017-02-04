20:08 4 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Месси установил рекорд по количеству голов со штрафных ударов в "Барселоне"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил второй гол каталонцев в матче 21-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком", установил клубный рекорд. Форвард, переправивший мяч в ворота басков со штрафного, возглавил список бомбардиров сине-гранатовых.

Этот гол со стандарта стал для аргентинца 27-м. Таким образом, Месси обошел Роналда Кумана, который в составе каталонцев 26 раз поражал ворота соперника со штрафных ударов.

Трансляция матча "Барселона" - "Атлетик"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Валет Тула

есть ли рекорды в барсе, связанные с забитыми мячами, которые не побил месси ?)

20:37 4 февраля

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