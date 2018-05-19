Месси уговаривает руководство "Барселоны" купить Пьянича

"Барселона" рассматривает в качестве усиления полузащиты Тияго Алькантару из "Баварии", Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" и Миралема Пьянича из "Ювентуса", утверждает Calciomercato. Однако, по информации источника, нападающий каталонской команды Лионель Месси убеждает руководство клуба предпринять максимальные усилия для покупки именно боснийского хавбека.



Напомним, что Пьянич перешел в "Ювентус" из "Ромы" летом 2016 года. Контракт игрока с туринцами действует еще три года. Transfermarkt оценивает боснийца в 65 миллионов евро.



В нынешнем сезоне 28-летний Пьянич провел за туринцев 43 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач.