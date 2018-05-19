09:57 | Футбол — Испания

Месси уговаривает руководство "Барселоны" купить Пьянича

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"Барселона" рассматривает в качестве усиления полузащиты Тияго Алькантару из "Баварии", Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" и Миралема Пьянича из "Ювентуса", утверждает Calciomercato. Однако, по информации источника, нападающий каталонской команды Лионель Месси убеждает руководство клуба предпринять максимальные усилия для покупки именно боснийского хавбека. 

Напомним, что Пьянич перешел в "Ювентус" из "Ромы" летом 2016 года. Контракт игрока с туринцами действует еще три года. Transfermarkt оценивает боснийца в 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Пьянич провел за туринцев 43 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач. 

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Player124

Не уровень Барсы этот Пьянич.

10:41

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