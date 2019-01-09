Месси, Суарес и Пике не сыграют в Кубке Испании с "Леванте"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился с составом на матч Кубка Испании против "Леванте". Ряд футболистов основы не примут участия в игре. Среди них - Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике, Жорди Альба и Иван Ракитич.
К игре будут готовиться Аленья, Артур, Артуро Видаль, Серхио Бускетс, Яспер Силлессен, Филиппе Коутинью, Денис Суарес, Мусса Дембеле, Клеман Лангле, Малком, Нелсон Семеду, Серхи Роберто, Марк-Андре тер Штеген, Мурильо, Хуан Миранда, Хуан Мовилья, Рики Пуч, Мусса Ваге.
Матч 1/8 финала Кубка Испании "Леванте" - "Барселона" состоится 10 января.
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