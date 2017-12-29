Месси стал самым высокооплачиваемым латиноамериканцем в сфере развлечений, Неймар - 6-й

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Латинской Америки в сфере развлечений. Во главе списка встал нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. По данным источника, в 2017 году форвард заработал 80 миллионов долларов.

На втором месте расположился комик Луи Си Кей, чей доход составил 52 миллиона, третье место досталось актрисе из Колумбии Софии Вергаре - 41,5 миллиона. В пятерку также попали певец Бруно Марс (39 миллионов) и актриса Дженнифер Лопес (38 миллионов).

Отметим, что на 6-м месте в рейтинге Forbes расположился бывший форвард "Барселоны", ныне выступающий за "ПСЖ", Неймар. В 2017 году бразилец заработал 37 миллионов долларов.