Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду не попал даже в тройку лучших

Форвард "Барселоны" Лионель Месси был признан испанским изданием Marca лучшим игроком 2018 года.

Второе место в рейтинге Marca занял полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, третьим стал нападающий "Атлетико" и национальной команды Франции Антуан Гризманн. Бывший игрок "Реала" Криштиану Роналду разместился на четвертой строчке списка.

Помимо вышеперечисленных футболистов, в десятку лучших вошли Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эден Азар ("Челси"), Рафаэль Варан ("Реал"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Кевин де Брейне ("Манчестер Сити").

В топ-100 вошли три россиянина - Александр Головин (79-е место), Денис Черышев (89) и Артем Дзюба (97).