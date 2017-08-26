Месси, Роналду и Неймар вошли в символическую сборную Феттеля

Официальный аккаунт ФИФА в Инстаграме представил символическую сборную по версии пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Немецкий гонщик выбрал расстановку с тремя защитниками, тремя центральными полузащитниками, двумя вингерами и двумя форвардами.

Символическая сборная Себастьяна Феттеля выглядит следующим образом: Мануэль Нойер – Серхио Рамос, Матс Хуммельс, Марселу – Тони Кроос, Поль Погба, Андрес Иньеста – Лионель Месси, Криштиану Роналду – Роберт Левандовски, Неймар.

Феттель охарактеризовал Месси как "лучшего игрока мира", отметил "абсолютную разносторонность" Роналду, а также сказал, что Неймар "может решить исход игры, даже если 70 минут его не видно на поле".