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08:00 | Футбол — Испания

Месси, Роналду и Неймар вошли в символическую сборную Феттеля

Себастьян ФЕТТЕЛЬ. Фото AFP
Себастьян ФЕТТЕЛЬ. Фото AFP

Официальный аккаунт ФИФА в Инстаграме представил символическую сборную по версии пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Немецкий гонщик выбрал расстановку с тремя защитниками, тремя центральными полузащитниками, двумя вингерами и двумя форвардами.

Символическая сборная Себастьяна Феттеля выглядит следующим образом: Мануэль НойерСерхио Рамос, Матс Хуммельс, МарселуТони Кроос, Поль Погба, Андрес ИньестаЛионель Месси, Криштиану РоналдуРоберт Левандовски, Неймар.

Феттель охарактеризовал Месси как "лучшего игрока мира", отметил "абсолютную разносторонность" Роналду, а также сказал, что Неймар "может решить исход игры, даже если 70 минут его не видно на поле".

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