Месси реализовал пенальти в матче с "Реалом" и обогнал Герда Мюллера по голам за один клуб

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси увеличил преимущество своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала". Счет стал 2:0 в пользу сине-гранатовых. Аргентинец пробил мощно в правую девятку ворот Кейлора Наваса.
Этот гол для Месси стал 526-м за "Барселону". Таким образом, аргентинец обограл форварда "Баварии" Герда Мюллера, на счету которого 525 мячей.
Европейский рекорд по голам за один клуб принадлежит Йозефу Бицану, который выступал за пражскую "Славию" в период с 1937 по 1949 год. Он забил 534 голов. Мировой рекорд установил Пеле, отличившийся за "Сантос" 643 раз.
Messi Penalty– BarcaTimes Media (@BarcaTimemedia1) 23 декабря 2017 г.
Barça lead by 2 goals against Real Madrid.
#ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/AOcAMHMuyz
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Браво Барса браво Месси реабелетировались за все косяки в евролиге в этом году! красавцы делают Реал в Мадриде на Сантьяго Бернабеу!!!!!
16:28