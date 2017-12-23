16:24 | Футбол — Испания

Месси реализовал пенальти в матче с "Реалом" и обогнал Герда Мюллера по голам за один клуб

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси увеличил преимущество своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала". Счет стал 2:0 в пользу сине-гранатовых. Аргентинец пробил мощно в правую девятку ворот Кейлора Наваса.

Этот гол для Месси стал 526-м за "Барселону". Таким образом, аргентинец обограл форварда "Баварии" Герда Мюллера, на счету которого 525 мячей.

Европейский рекорд по голам за один клуб принадлежит Йозефу Бицану, который выступал за пражскую "Славию" в период с 1937 по 1949 год. Он забил 534 голов. Мировой рекорд установил Пеле, отличившийся за "Сантос" 643 раз.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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BS59

Браво Барса браво Месси реабелетировались за все косяки в евролиге в этом году! красавцы делают Реал в Мадриде на Сантьяго Бернабеу!!!!!

16:28