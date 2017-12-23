Месси реализовал пенальти в матче с "Реалом" и обогнал Герда Мюллера по голам за один клуб

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси увеличил преимущество своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала". Счет стал 2:0 в пользу сине-гранатовых. Аргентинец пробил мощно в правую девятку ворот Кейлора Наваса.

Этот гол для Месси стал 526-м за "Барселону". Таким образом, аргентинец обограл форварда "Баварии" Герда Мюллера, на счету которого 525 мячей.

Европейский рекорд по голам за один клуб принадлежит Йозефу Бицану, который выступал за пражскую "Славию" в период с 1937 по 1949 год. Он забил 534 голов. Мировой рекорд установил Пеле, отличившийся за "Сантос" 643 раз.