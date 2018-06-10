Месси рассказал, хочет ли он постоянных поражений "Реала"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, смотрел ли он финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1), а также отметил, что, как игрок "Барселоны", хотел бы поражений мадридской команды.

– Финал Лиги чемпионов смотрел только небольшими отрывками, честно говоря, - цитирует Sport Месси. - Дело не в том, что я не хотел смотреть, а в том, что мы находились в Аргентине, часовые пояса не совпадают. Я смотрел нарезку главных моментов, видел все, что случилось. Хочу ли я, чтобы "Реал" всегда проигрывал? Я хочу побеждать. Меня не интересует, что делают другие команды. Как игрок "Барселоны", я никогда не хочу побед нашего главного конкурента в тех случаях, если мы уже не участвуем в турнире. Но в первую очередь я хочу побеждать сам.