Месси проводит 600-й матч за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел в стартовом составе команды на матч 11-го тура чемпионата Испании против "Севильи". Эта встреча стала для аргентинца 600-й в составе каталонцев.

Месси провел за "Барселону" 392 матча в чемпионате Испании, 119 - в Лиге чемпионов, 62 - в Кубке и 17 - в Суперкубке Испании, 5 - в клубном чемпионате мира и 4 - в Суперкубке УЕФА. За это время футболист забил 523 мяча.

В текущем сезоне Месси провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 4 голевые передачи.

Трансляция встречи "Барселона" - "Севилья"