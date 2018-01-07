Месси проводит 400-й матч в ла лиге, Дембеле - в стартовом составе "Барсы"

Стали известны составы "Барселоны" и "Леванте" на матч 18-го тура чемпионата Испании. С первых минут на поле появится форвард каталонцев Усман Дембеле. Из-за травмы француз пропустил большую часть сезона, и сегодняшняя игра станнет для него только шестой.

Также стоит отметить появление в "старте" Лионеля Месси. Для пятикратного обладателя "Золотого мяча" это 400-й матч в чемпионате Испании. В 399 играх он забил 363 мяча и сделал 141 передачу.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Маскерано, Фермален, Альба - Ракитич, Паулинью, Иньеста - Месси, Л. Суарес, Дембеле.

Запасные - Силлессен, Семеду, Пике, Динь, Д. Суарес, Гомеш, Арнаис.

"Леванте": Ойер Оласабаль - Мур, Постиго, Кабако, Луна - Хасон, Дукуре, Лерма, Лукич, Иви Лопес - Боатенг.

Запасные - Фернандес Рауль, Тоньо, Робер, Коке, Эль Ид, Самуэль Гарсия, Нано.

Матч начнется в 18.15 по московскому времени, "СЭ" проведет его трансляцию.