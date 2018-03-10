Месси пропустит матч ла лиги с "Малагой"

Защитник Йерри Мина заменит Лионеля Месси в заявке "Барселоны" на сегодняшний матч 28-го тура ла лиги с "Малагой", сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Отмечается, что 30-летний аргентинец пропустит встречу по личным причинам.
Игра между "Малагой" и каталонцами пройдет сегодня, 10 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени.
24-летний колумбиец Минна перешел в "Барселону" нынешней зимой из "Палмейраса". За новый клуб он провел два матча: один – в ла лиге и один – в Кубке Испании.
[LAST MINUTE] Change to the squad. Messi is out for personal reasons and Yerry Mina takes his place– FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 марта 2018 г.
Roma_Totti
У него родился третьи ребенок, поздравляем великого игрока с пополнением.
14:05
П_о_в_а_р
Нееееееееееееееееееееееееееееееет
13:12
Player124
Ну всё, значит матч можно не смотреть, без Месси неинтересно.
13:05
баламошка
Испугался Малаги. Стареет.
12:48