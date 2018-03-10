12:39 | Футбол — Испания

Месси пропустит матч ла лиги с "Малагой"

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Защитник Йерри Мина заменит Лионеля Месси в заявке "Барселоны" на сегодняшний матч 28-го тура ла лиги с "Малагой", сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Отмечается, что 30-летний аргентинец пропустит встречу по личным причинам.

Игра между "Малагой" и каталонцами пройдет сегодня, 10 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени.

24-летний колумбиец Минна перешел в "Барселону" нынешней зимой из "Палмейраса". За новый клуб он провел два матча: один – в ла лиге и один – в Кубке Испании.

Малага - Барселона
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Roma_Totti

У него родился третьи ребенок, поздравляем великого игрока с пополнением.

14:05

П_о_в_а_р

Нееееееееееееееееееееееееееееееет

13:12

Player124

Ну всё, значит матч можно не смотреть, без Месси неинтересно.

13:05

баламошка

Испугался Малаги. Стареет.

12:48

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