Месси пропустит матч ла лиги с "Малагой"

Защитник Йерри Мина заменит Лионеля Месси в заявке "Барселоны" на сегодняшний матч 28-го тура ла лиги с "Малагой", сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Отмечается, что 30-летний аргентинец пропустит встречу по личным причинам.

Игра между "Малагой" и каталонцами пройдет сегодня, 10 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени.

24-летний колумбиец Минна перешел в "Барселону" нынешней зимой из "Палмейраса". За новый клуб он провел два матча: один – в ла лиге и один – в Кубке Испании.