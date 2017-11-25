14:18 | Футбол — Испания

Месси продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года, сумма отступных - 700 миллионов евро

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продлил контракт, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 2021 года. В новом контракте прописана сумма отступных, которая составляет 700 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что "Барселона" намерена подписать с аргентинцем бессрочный контракт. Прежнее соглашение 30-летнего форварда было рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он провел 602 матчей во всех турнирах и забил 523 голов. 

 

 
 
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КОММЕНТАРИИ (4)
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resifi

Однако!

15:08

Очень плохой мальчик

Для владельца Ман.Сити шейха Мансура это как для нас тысяча рублей.

14:46

takitak

Учитывая его возраст, они просто хотят чтоб он нигде больше не поиграл, и за это переплачивают ему в зарплате, которая, вероятно, снова самая в тройке наибольших в мире.

14:29

баламошка

Дешёвка. До лярда дотянуть так и не смог.

14:26