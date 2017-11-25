Месси продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года, сумма отступных - 700 миллионов евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продлил контракт, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 2021 года. В новом контракте прописана сумма отступных, которая составляет 700 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что "Барселона" намерена подписать с аргентинцем бессрочный контракт. Прежнее соглашение 30-летнего форварда было рассчитано до конца текущего сезона.