Месси продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года, сумма отступных - 700 миллионов евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продлил контракт, информирует пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до 2021 года. В новом контракте прописана сумма отступных, которая составляет 700 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что "Барселона" намерена подписать с аргентинцем бессрочный контракт. Прежнее соглашение 30-летнего форварда было рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он провел 602 матчей во всех турнирах и забил 523 голов.
He made his debut 4,788 days ago.– FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 ноября 2017 г.
He has played 602 games.
He has scored 523 goals.
He has won 30 trophies.
The story continues.#Messi2021 pic.twitter.com/XPdIhvaqgI
resifi
Однако!
15:08
Очень плохой мальчик
Для владельца Ман.Сити шейха Мансура это как для нас тысяча рублей.
14:46
takitak
Учитывая его возраст, они просто хотят чтоб он нигде больше не поиграл, и за это переплачивают ему в зарплате, которая, вероятно, снова самая в тройке наибольших в мире.
14:29
баламошка
Дешёвка. До лярда дотянуть так и не смог.
14:26