Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продемонстрировал свою коллекцию футболок, которую собирает в течение карьеры. 29-летний аргентинец опубликовал в своем Инстаграме фото из специальной комнаты, на стенах, полу и потолке которой размещены майки различных команд.
Примечателен тот факт, что там нашлось место и футболке казанского "Рубина". Месси после одного из матчей Лиги чемпионов обменялся майками с нападающим Алехандро Домингесом.
баламошка
БигБосс КриРо майку не увидел что-то.....///////////КриРо ему трусы подарил.
11:55
БигБосс
КриРо майку не увидел что-то.....
11:53
mikeV
Даже Кассильеса раздел...
11:49
serenky25
Интересно..а не стиранная и стиранная сильно по цене отличаются?
11:45
баламошка
На рынке по-любому напокупал, хитрый карапуз, а потом на аукционах толкать будет как настоящие.
11:42
shpasic
без футболки Дзюбы - это детский лепет, а не коллекция.
11:37
Unterhaching
Он сам с собой менялся, что ли? :)
11:29