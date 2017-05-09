11:19 | ФУТБОЛ — Испания

Месси продемонстрировал свою коллекцию футболок

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продемонстрировал свою коллекцию футболок, которую собирает в течение карьеры. 29-летний аргентинец опубликовал в своем Инстаграме фото из специальной комнаты, на стенах, полу и потолке которой размещены майки различных команд.

Примечателен тот факт, что там нашлось место и футболке казанского "Рубина". Месси после одного из матчей Лиги чемпионов обменялся майками с нападающим Алехандро Домингесом.

 

Публикация от Leo Messi (@leomessi) Май 9 2017 в 12:26 PDT

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КОММЕНТАРИИ (7)
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баламошка

БигБосс КриРо майку не увидел что-то.....///////////КриРо ему трусы подарил.

11:55

БигБосс

КриРо майку не увидел что-то.....

11:53

mikeV

Даже Кассильеса раздел...

11:49

serenky25

Интересно..а не стиранная и стиранная сильно по цене отличаются?

11:45

баламошка

На рынке по-любому напокупал, хитрый карапуз, а потом на аукционах толкать будет как настоящие.

11:42

shpasic

без футболки Дзюбы - это детский лепет, а не коллекция.

11:37

Unterhaching

Он сам с собой менялся, что ли? :)

11:29