Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продемонстрировал свою коллекцию футболок, которую собирает в течение карьеры. 29-летний аргентинец опубликовал в своем Инстаграме фото из специальной комнаты, на стенах, полу и потолке которой размещены майки различных команд.

Примечателен тот факт, что там нашлось место и футболке казанского "Рубина". Месси после одного из матчей Лиги чемпионов обменялся майками с нападающим Алехандро Домингесом.