Месси посоветовал Неймару перейти в "Манчестер Сити"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду "ПСЖ" Неймару перейти в "Манчестер Сити", утверждает Don Balon. По информации источника, также лидер сине-гранатовых посоветовал бразильцу не принимать предложение "Реала".

Отмечается, что Месси впечатлен работой экс-тренера каталонцев Хосепа Гвардьолы в "Сити". По его мнению, Неймару подойдет стиль игры "горожан".

На минувшей неделе в СМИ появлялись сообщения, согласно которым форвард поставил ультиматум руководству своего нынешнего клуба - он готов продолжить выступать за парижан, если его зарплата будет увеличена до 1,1 миллиона евро в неделю.

Ранее появлялись данные о том, что бразилец не желает выступать за парижский клуб и рассматривает возможность возвращения в "Барселону". Также ему интересен вариант подписания контракта с "Реалом".

Сейчас 26-летний форвард проходит реабилитацию после травмы, полученной 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) - ему диагностировали трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. Точные сроки восстановления нападающего станут известны через месяц.

В этом сезоне Неймар принял участие в 30 матчах на клубном уровне, забив 29 мячей и сделав 3 голевые передачи.