Месси получит 40 миллионов за продление контракта с "Барселоной"

Руководство "Барселоны" надеется любым способом подписать контракт с форвардом Лионелем Месси. Клуб готов предложить игроку порядка 40 миллионов евро бонусом за подписание контракта, сообщает El Mundo Deportivo.

Аргентинский футболист летом 2018 года станет свободным агентом, поэтому каталонский клуб активно работает над продлением сотрудничества с Месси. Ранее сообщалось, что по новому соглашению он будет получать порядка 35 миллионов евро в год. 29-летний футболист является воспитанником "Барселоны" и играет за команду с 2004 года. В футболке каталонцев он провел 572 матча, забил 495 мячей и отдал 227 голевых передач.