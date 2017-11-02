Месси получил приз лучшему игроку "Барселоны" прошлого сезона

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил приз лучшему игроку команды в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт клуба. Аргентинец в пятый раз получил награду имени Альдо Ровиры (названа в честь сына бывшего директора каталонцев Хосепа Луиса Ровиры, погибшего в автокатастрофе в 2009 году. - Прим. "СЭ") в пятый раз в карьере.
Отметим, что помимо Месси приз лучшему игроку "Барселоны" по итогам сезона получали Эрик Абидаль (2010/11), Хавьер Маскерано (2013/14) и Луис Суарес (2015/16).
В прошлом сезоне Месси принял участие в 52 матчах во всех клубных турнирах, забив 54 мяча.
👏🏆 Leo #Messi receives the Memorial Aldo Rovira 2016/17 prize 🔵🔴 #ForçaBarça https://t.co/l3P0HOf3IH– FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 ноября 2017 г.
баламошка
За что?! Переоценённая деревяшка.
18:38