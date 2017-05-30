Месси поддержал идею перехода Бельерина в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси положительно оценивает возможный переход в команду защитника "Арсенала" Эктора Бельерина. Как утверждает Don Balon, аргентинец хочет, чтобы каталонцы приобрели 22-летнего футболиста. Сумма трансфера может составить порядка 18 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заинтересован в приглашении Бельерина. В прошедшем чемпионате Англии защитник провел 33 матча, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.