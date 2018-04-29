Месси - первый игрок, забивающий не меньше 30 голов в семи сезонах чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вывел свою команду вперед в матче 35-го тура чемпионата Испании против "Депортиво". Для форварда этот гол стал 30-м в сезоне. Таким образом, Месси - первый игрок, забивающий не меньше 30 голов в семи сезонах ла лиги.

Ранее ему удавалось достичь этой отметки в сезонах-2009/10 (34), 2010/11 (31), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2014/15 (43) и 2016/17 (37).

Трансляция матча "Барселона" - "Депортиво"