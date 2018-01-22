Месси - первый игрок ла лиги, забивший 25 голов в 10 сезонах подряд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (5:0). Таким образом, аргентинец довел число забитых мячей в текущем сезоне до 25 во всех турнирах.
Как сообщает B/R Football, Месси стал первым игроком в истории ла лиги, которому покорялась планка в 25 забитых мячей во всех турнирах на протяжении десяти сезонов подряд.
Leo Messi becomes the first La Liga player to score 25+ goals in ten consecutive seasons across all competitions 🔥 pic.twitter.com/0dRMFWBY8s– B/R Football (@brfootball) 22 января 2018 г.
баламошка
Играть штоле научился? Тогда можно и в Спартак взять. С испытательным сроком.
17:59