Месси - первый игрок ла лиги, забивший 25 голов в 10 сезонах подряд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (5:0). Таким образом, аргентинец довел число забитых мячей в текущем сезоне до 25 во всех турнирах.

Как сообщает B/R Football, Месси стал первым игроком в истории ла лиги, которому покорялась планка в 25 забитых мячей во всех турнирах на протяжении десяти сезонов подряд.