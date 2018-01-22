17:46 | Футбол — Испания

Месси - первый игрок ла лиги, забивший 25 голов в 10 сезонах подряд

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (5:0). Таким образом, аргентинец довел число забитых мячей в текущем сезоне до 25 во всех турнирах.

Как сообщает B/R Football, Месси стал первым игроком в истории ла лиги, которому покорялась планка в 25 забитых мячей во всех турнирах на протяжении десяти сезонов подряд.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Играть штоле научился? Тогда можно и в Спартак взять. С испытательным сроком.

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