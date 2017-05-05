17:41 | ФУТБОЛ — Испания

Месси отклонил первое предложение "Барселоны" о продлении контракта

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не согласился с первым предложением клуба о продлении контракта. Согласно AS, форвард отклонил предложение с зарплатой в 30 - 35 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение сторон истекает летом 2018 года, и каталонский клуб в срочном порядке работает над новым контрактом для футболиста. Вполне вероятно, договоренность будет достигнута в ближайшие недели. Для переговоров с сине-гранатовыми в Каталонию прибыл отец и агент игрока Хорхе Месси, который регулярно поддерживает связь с руководством "Барселоны".

Отмечается, что новое соглашение Месси с родным клубом должно быть рассчитано до лета 2022 года.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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аПРАВлиЯ

сколько ж он хочет))))

17:53

HAZELSAMARA

Продавайте его на хрен!

17:50