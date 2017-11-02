Месси отдал на благотворительность 70 тысяч евро, которые выиграл в суде

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отдал 70 тысяч евро в благотворительную организацию "Врачи без границ" (неправительственная международная организация по оказанию медицинской помощи людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий), информирует AP.

Такую сумму денег аргентинец отсудил у испанской газеты La Razon, которая опубликовала заметку о том, что футболист принимает допинг. Как отмечает компания, отвечающая за имиджевые права Месси, нападающий и впредь будет подобным образом защищать себя от всех обвинений и инсинуаций, порочащих его честь.