Месси отдал голевой пас на Видаля без бутсы. Фото

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отдал голевой пас на Алейша Видаля в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала" (3:0), оставшись без без бутсы. Почему аргентинец оказался в одном носке, неизвестно, однако это не помешало ему исполнить задумку.

Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline - здесь.

Was Messi really missing a shoe during that last assist!?!?!?! pic.twitter.com/uYkJ75fDgE – Tony (@FCBTony_) 23 декабря 2017 г.

Messi assisted vidal with one shoe only😂 pic.twitter.com/Ihx62fKxkX – حـــمـد الـزيـانـي👑 (@Zayanii17) 23 декабря 2017 г.

Messi can do everything with only one shoe 🐐 pic.twitter.com/dTnC218GB7