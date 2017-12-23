Месси отдал голевой пас на Видаля без бутсы. Фото

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отдал голевой пас на Алейша Видаля в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала" (3:0), оставшись без без бутсы. Почему аргентинец оказался в одном носке, неизвестно, однако это не помешало ему исполнить задумку.
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Was Messi really missing a shoe during that last assist!?!?!?! pic.twitter.com/uYkJ75fDgE– Tony (@FCBTony_) 23 декабря 2017 г.
Messi assisted vidal with one shoe only😂 pic.twitter.com/Ihx62fKxkX– حـــمـد الـزيـانـي👑 (@Zayanii17) 23 декабря 2017 г.
Messi can do everything with only one shoe 🐐 pic.twitter.com/dTnC218GB7
– ᵁᴸᵀᴿᴬ® (@UltraAutistic) 23 декабря 2017 г.
He had no shoe on. Lionel Messi, made an assist, with one shoe.– gabs (@Mrs__Barca) 23 декабря 2017 г.
I just... pic.twitter.com/0YchQRBJ9V
Митюня
СПРИНТ//// Вы бы прежде чем писать, посмотрели бы в те самые правила, что ли... В частности, Правило 4 Правил игры в футбол определяет, в какой экипировке игроки могут выходить на поле. Пункт 5 Правила 4: Наказания за нарушения: После нарушения ( в данном случае - нарушения Правила про экипировку) игра не останавливается. В момент следующей остановки игры, игроку даётся указание покинуть поле для приведения в порядок экипировки.
20:10
kirsann
Месси и без бутсы Месси . ..
20:04
баламошка
Босяк.
19:52
PvsZ
Месси недвусмысленно предложил Реалу понюхать его портянки.
19:49
гаттузо туп
Flamenco///Стесняюсь спросить,а"...баба на льду.."(с),это кто?Не немытышь рейтуз-коттуз часом?
19:38
Flamenco
serzheo Победа липовая ------------------------- это ты своему кумиру гею Бабе на льду расскажи)))
19:15
Лионель МЕССИ
serzheo Победа липовая 18:02 ================== Лёшка - Сережка, ты уже наверное, спонсором вазелинового завода являешься? Сначала Спартак - 3енит, потом Спартак - ЦСКА, сейчас Реал - Барса. Береги себя и свою попу, не смотри футбол:)))
19:14
usuns
а вам не кажется, что месси таким способом хотел унизить в лице набриолиненного весь прогрессивный отряд лгбт? а это уже попахивает не нарушением футбольных правил! это вам даже не американский хоррасмент, и даже не россия с ее допингом)))
19:11
Roma_Totti
Спринт Это нарушение правил игры в футбол и игра должна быть остановлена, а игроку выносится предупреждение. В правилах сказано, что игрок обязан иметь игровую форму с номером, указанном в протоколе матча и быть в специальной обуви для игры в футбол. Игрок может потерять футбольную обувь, но при этом не имеет права участвовать в игровом моменте и обязан срезу же одеть свою специальную обувь.---- Не хило у тебя горит.)))
19:07
Нефилим
Как гомофилов то корёжит после этой закономерной и прогнозируемой победы Барселоны)))
18:34
Нефилим
Спринт Это нарушение правил игры в футбол и игра должна быть остановлена, а игроку выносится предупреждение. В правилах сказано, что игрок обязан иметь игровую форму с номером, указанном в протоколе матча и быть в специальной обуви для игры в футбол. Игрок может потерять футбольную обувь, но при этом не имеет права участвовать в игровом моменте и обязан срезу же одеть свою специальную обувь.-------------------------------------------------------------Надо технарь Барсе прописать за это)
18:34
zenitoman
Гению вообще бутсы не нужны, а клоуну Анальду и лучшие бутцы в мире не помогут сравниться с Месси
18:32
эстонский армеец
"Среалу" показали, что обыграют и "босиком"!!!
18:16
Гаттузо Крут!!!!!!#!
....Падонак. ЖК и все отменить, даже 0:7 Свинтака.
18:03
serzheo
Победа липовая
18:02
Спринт
Это нарушение правил игры в футбол и игра должна быть остановлена, а игроку выносится предупреждение. В правилах сказано, что игрок обязан иметь игровую форму с номером, указанном в протоколе матча и быть в специальной обуви для игры в футбол. Игрок может потерять футбольную обувь, но при этом не имеет права участвовать в игровом моменте и обязан срезу же одеть свою специальную обувь.
18:00
untip
Ребята, правьте статью, он другой ногой отдавал)
17:59
Russellmoto
Потому что Бог))
17:52