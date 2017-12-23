17:43 | Футбол — Испания

Месси отдал голевой пас на Видаля без бутсы. Фото

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Нападающий "Барселоны"  Лионель Месси отдал голевой пас на Алейша Видаля в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала" (3:0), оставшись без без бутсы. Почему аргентинец оказался в одном носке, неизвестно, однако это не помешало ему исполнить задумку.

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 Messi can do everything with only one shoe 🐐 pic.twitter.com/dTnC218GB7

 

Реал - Барселона

 

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Митюня

СПРИНТ//// Вы бы прежде чем писать, посмотрели бы в те самые правила, что ли... В частности, Правило 4 Правил игры в футбол определяет, в какой экипировке игроки могут выходить на поле. Пункт 5 Правила 4: Наказания за нарушения: После нарушения ( в данном случае - нарушения Правила про экипировку) игра не останавливается. В момент следующей остановки игры, игроку даётся указание покинуть поле для приведения в порядок экипировки.

20:10

kirsann

Месси и без бутсы Месси . ..

20:04

баламошка

Босяк.

19:52

PvsZ

Месси недвусмысленно предложил Реалу понюхать его портянки.

19:49

гаттузо туп

Flamenco///Стесняюсь спросить,а"...баба на льду.."(с),это кто?Не немытышь рейтуз-коттуз часом?

19:38

Flamenco

serzheo Победа липовая ------------------------- это ты своему кумиру гею Бабе на льду расскажи)))

19:15

Лионель МЕССИ

serzheo Победа липовая 18:02 ================== Лёшка - Сережка, ты уже наверное, спонсором вазелинового завода являешься? Сначала Спартак - 3енит, потом Спартак - ЦСКА, сейчас Реал - Барса. Береги себя и свою попу, не смотри футбол:)))

19:14

usuns

а вам не кажется, что месси таким способом хотел унизить в лице набриолиненного весь прогрессивный отряд лгбт? а это уже попахивает не нарушением футбольных правил! это вам даже не американский хоррасмент, и даже не россия с ее допингом)))

19:11

Roma_Totti

Спринт Это нарушение правил игры в футбол и игра должна быть остановлена, а игроку выносится предупреждение. В правилах сказано, что игрок обязан иметь игровую форму с номером, указанном в протоколе матча и быть в специальной обуви для игры в футбол. Игрок может потерять футбольную обувь, но при этом не имеет права участвовать в игровом моменте и обязан срезу же одеть свою специальную обувь.---- Не хило у тебя горит.)))

19:07

Нефилим

Как гомофилов то корёжит после этой закономерной и прогнозируемой победы Барселоны)))

18:34

Нефилим

Спринт Это нарушение правил игры в футбол и игра должна быть остановлена, а игроку выносится предупреждение. В правилах сказано, что игрок обязан иметь игровую форму с номером, указанном в протоколе матча и быть в специальной обуви для игры в футбол. Игрок может потерять футбольную обувь, но при этом не имеет права участвовать в игровом моменте и обязан срезу же одеть свою специальную обувь.-------------------------------------------------------------Надо технарь Барсе прописать за это)

18:34

zenitoman

Гению вообще бутсы не нужны, а клоуну Анальду и лучшие бутцы в мире не помогут сравниться с Месси

18:32

эстонский армеец

"Среалу" показали, что обыграют и "босиком"!!!

18:16

Гаттузо Крут!!!!!!#!

....Падонак. ЖК и все отменить, даже 0:7 Свинтака.

18:03

serzheo

Победа липовая

18:02

Спринт

Это нарушение правил игры в футбол и игра должна быть остановлена, а игроку выносится предупреждение. В правилах сказано, что игрок обязан иметь игровую форму с номером, указанном в протоколе матча и быть в специальной обуви для игры в футбол. Игрок может потерять футбольную обувь, но при этом не имеет права участвовать в игровом моменте и обязан срезу же одеть свою специальную обувь.

18:00

untip

Ребята, правьте статью, он другой ногой отдавал)

17:59

Russellmoto

Потому что Бог))

17:52