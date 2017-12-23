Месси отдал голевой пас на Видаля без бутсы. Фото

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отдал голевой пас на Алейша Видаля в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала" (3:0), оставшись без без бутсы. Почему аргентинец оказался в одном носке, неизвестно, однако это не помешало ему исполнить задумку.

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