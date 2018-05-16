Месси остался в запасе "Барселоны" в товарищеском матче с "Меймелоди Сандаунз"

Сегодня "Барселона" сыграет товарищеский матч с "Меймелоди Сандаунз" в Йоханнесбурге (ЮАР). Нападающий Лионель Месси остался в запасе.

Состав "Барселоны": тер Штеген, Динь, Мина, Семеду, Денис Суарес, Аленья, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Дембеле, Суарес.

Запасные: Силлессен, Алеиш Видаль, Куэнка, Пике, Альба, Паулинью, де Галаррета, Серхи Роберто, Коутиньо, Андре Гомеш, Алькасер, Месси.

Матч начнется в 19.15 по московскому времени.