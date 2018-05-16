Месси остался в запасе "Барселоны" в товарищеском матче с "Меймелоди Сандаунз"

Сегодня "Барселона" сыграет товарищеский матч с "Меймелоди Сандаунз" в Йоханнесбурге (ЮАР). Нападающий Лионель Месси остался в запасе.
Состав "Барселоны": тер Штеген, Динь, Мина, Семеду, Денис Суарес, Аленья, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Дембеле, Суарес.
Запасные: Силлессен, Алеиш Видаль, Куэнка, Пике, Альба, Паулинью, де Галаррета, Серхи Роберто, Коутиньо, Андре Гомеш, Алькасер, Месси.
Матч начнется в 19.15 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/friendly/clubs/fbl_match-meymlodi-sandaunz-barselona-280242/
Serenky25
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