Месси осталось 78 голов до рекорда Пеле

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси в матче 12-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (3:4) забил 565-й и 566-й гол за свой клуб, сообщает Mundo Deportivo. Аргентинец занимает второе место в рейтинге игроков, которые забили больше всех мячей за одну команду.

Месси с 566-ю голами обошел немецкого экс-футболиста Герда Мюллера​ (565 мячей). Возглавляет рейтинг 78-летний бразилец Пеле (643 гола).

Криштиану Роналду также находится в этом списке и занимает пятое место с 450 мячами.