Месси оскорбил Рамоса в ответ на издевку. Видео

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время ответного матча за Суперкубок Испании против "Реала" не смог сдержаться, когда защитник мадридцев Серхио Рамоса поиздевался над ним. Во время остановки по ходу второго тайма испанец взял в руки мяч и держал до тех пор, пока к нему шел аргентинец, а затем кинул его в сторону. Месси был раздосадован таким поступком и назвал Рамоса: "La concha de tu madre!" (Испанское ругательство, которое можно перевести, как "выродок"), утверждает Marca.
Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
Ramos bullying Messi 😂😂😂 pic.twitter.com/d3HjNtq8b5– jay (@lmfaomanutd) 16 августа 2017 г.