Месси оскорбил Рамоса в ответ на издевку. Видео

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время ответного матча за Суперкубок Испании против "Реала" не смог сдержаться, когда защитник мадридцев Серхио Рамоса​ поиздевался над ним. Во время остановки по ходу второго тайма испанец взял в руки мяч и держал до тех пор, пока к нему шел аргентинец, а затем кинул его в сторону. Месси был раздосадован таким поступком и назвал Рамоса: "La concha de tu madre!" (Испанское ругательство, которое можно перевести, как "выродок"), утверждает Marca.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"