Месси опубликовал фото, где его стопа развернута почти на 90 градусов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в Инстаграме фото, где его левая стопа развернута почти на 90 градусов.

"Фотография, которая показывает, что Месси не является человеком", – с таким заголовком вышла Marca, комментируя гибкость тела аргентинца.



Напомним, что в игре 27-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:0) Месси забил 600-й гол в карьере.