11:59 | Футбол — Испания

Месси опубликовал фото, где его стопа развернута почти на 90 градусов

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в Инстаграме фото, где его левая стопа развернута почти на 90 градусов.

"Фотография, которая показывает, что Месси не является человеком", – с таким заголовком вышла Marca, комментируя гибкость тела аргентинца.

Напомним, что в игре 27-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:0) Месси забил 600-й гол в карьере.

 

Публикация от Leo Messi (@leomessi) Мар 3, 2018 в 5:18 PST

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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ravilius777

на его фоне суарес и коутинью из дерева

15:40

ravilius777

просто неплохой футболист... лучший в истории футбола... истории той всего то !50 лет

15:38

Очень плохой мальчик

Булыкин: "Это и я так могу".

14:44

баламошка

Мутант. Надо его уничтожить, пока не наплодил армию таких же, которые в будущем захватят мир и поработят человечество!

14:44

crazysun78

У него коленка в оффсайде

14:20

Slim Taller

Вот что творит фотошоп животворящий!

13:47

valera074

Этот снимок станет важным в споре Лионеля и Криштиану за 6-ой титул Лучшего ! "Это стопа,у того,у кого надо стопа!")))

12:20

Mamoru

Ну вообще-то тут градусов 90. 180 - это когда носок ноги направлен назад, а не вбок.

12:17

konec mira

180&#186;? А чего не 270&#186;?

12:15

cbtdv

Без комментариев)))

12:08

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