Месси опубликовал фото, где его стопа развернута почти на 90 градусов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси опубликовал в Инстаграме фото, где его левая стопа развернута почти на 90 градусов.
"Фотография, которая показывает, что Месси не является человеком", – с таким заголовком вышла Marca, комментируя гибкость тела аргентинца.
Напомним, что в игре 27-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:0) Месси забил 600-й гол в карьере.
ravilius777
на его фоне суарес и коутинью из дерева
15:40
ravilius777
просто неплохой футболист... лучший в истории футбола... истории той всего то !50 лет
15:38
Очень плохой мальчик
Булыкин: "Это и я так могу".
14:44
баламошка
Мутант. Надо его уничтожить, пока не наплодил армию таких же, которые в будущем захватят мир и поработят человечество!
14:44
crazysun78
У него коленка в оффсайде
14:20
Slim Taller
Вот что творит фотошоп животворящий!
13:47
valera074
Этот снимок станет важным в споре Лионеля и Криштиану за 6-ой титул Лучшего ! "Это стопа,у того,у кого надо стопа!")))
12:20
Mamoru
Ну вообще-то тут градусов 90. 180 - это когда носок ноги направлен назад, а не вбок.
12:17
konec mira
180º? А чего не 270º?
12:15
cbtdv
Без комментариев)))
12:08