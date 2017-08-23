Месси обсудит новый контракт с президентом "Барселоны" в Монако

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и президент клуба Хосеп Мария Бартомеу отправились в Монако, сообщает Marca. Завтра в княжестве пройдет жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов и церемония вручения награды лучшему футболисту сезона.

Ожидается, что во время поездки Месси и Бартомеу обсудят проблемы, который возникли в клубе в течение последних нескольких недель, а также затронут вопрос о новом контракте аргентинца.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить 300 миллионов евро за 30-летнего форварда. Действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2017/18. Отметим, что в начале июля "Барселона" объявила о том, что договорилась с Месси о новом соглашении.