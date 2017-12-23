Месси обошел Роналду по голам в 2017 году

Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Реала" в матче 17-го тура чемпионата Испании (3:0) стал для него 54-м в 2017 году. По этому показателю он обошел форварда мадридцев Криштиану Роналду, который отличился 53 раза. Столько же голов в 2017 году на счету Роберта Левандовски из "Баварии" и Эдинсона Кавани из "ПСЖ". Все они до января уже не сыграют, а вот у Харри Кейна, который забил 50 голов в составе "Тоттенхэма", еще есть шанс улучшить статистику.
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- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Тоттенхэм
- Бавария
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Роберт Левандовски
- Харри Кейн
баламошка
Поганая барсеножка!
19:33