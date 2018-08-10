Месси - новый капитан "Барселоны"

Нападающий Лионель Месси станет первым капитаном "Барселоны", информирует пресс-служба клуба.
Аргентинец возьмет на себя роль ушедшего из каталонской команды Адреаса Иньесты, который выступал за "Барселону" с сезона-2002/03. В конце мая 34-летний испанец объявил, что покинет каталонский клуб и перейдет в японский "Виссел Кобе".
Вторым капитаном будет Серхио Бускетс, третьим - Жерар Пике. Замыкает квартет Серхио Роберто.
Примечательно, что вся капитанская четверка - воспитанники молодежной академии "Барселоны" "Ла Масия".
🔵🔴 Four Barça captains for this season: all from La Masia!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 августа 2018 г.
1⃣ Messi
2⃣ Sergio
3⃣ @3gerardpique
4⃣ @SergiRoberto10 https://t.co/3ZPXmJr6Ub