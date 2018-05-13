Месси не сыграет с "Леванте"

"Барселона" огласила заявку на матч 37 тура ла лиги против "Леванте", сообщается в официальном Твиттере каталонского клуба. Среди 18 игроков отсутствует нападающий команды Лионель Месси.

Причины, по которым аргентинец пропустит игру, не сообщаются. Также в матче не примут участие дисквалифицированный ранее Серхи Роберто, травмированный Самюэль Юмтити и Алейш Видаль, который попадал в заявку лишь в 22 играх.

Напомним, что "Барселона" досрочно оформила титул чемпиона Испании и теперь нацелилась на рекорд: не проиграть ни одного матча в ла лиги в течение сезона.

"Леванте" занимает 16 строчку и в этом сезоне уже не вылетит из высшего дивизиона.

Матч между командами состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.