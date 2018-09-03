Месси не ожидал перехода Роналду в "Ювентус"

Нападающий "Барселона" Лионель Месси прокомментировал переход форварда Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус".

- По правде говоря, не ожидал, что Криштиану уйдет из "Реала". Мадридцы многое потеряли с его уходом. Я слышал об интересе к нему со стороны многих клубов, но "Ювентус" оказался наименее вероятным вариантом, - цитирует ESPN Месси. - Я действительно удивился, но у туринцев очень хорошая команда.

Конечно, в "Реале" есть и другие отличные игроки, и клуб продолжит бороться за все титулы. Без Роналду им будет сложнее, а "Ювентус" станет явным фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов