Месси не хочет продлевать контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси по-прежнему не думает о продлении контракта с каталонским клубом, сообщаем Marca. По информации издания, форвард, соглашение которого с сине-гранатовыми истекает 30 июля 2018 года, до сих пор не вступал в диалог с президентом "Барселоны" Хосепом Мария Бартомеу.

Месси проинформировал президента "Барселоны" о своем намерении не продлевать контракт летом этого года, после чего Бартомеу призвал аргентинца не принимать необдуманных решений и еще раз хорошенько подумать. Последний раз Месси продлевал контракт с каталонским клубом в мае 2014 года.