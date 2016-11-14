Месси не хочет продлевать контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси по-прежнему не думает о продлении контракта с каталонским клубом, сообщаем Marca. По информации издания, форвард, соглашение которого с сине-гранатовыми истекает 30 июля 2018 года, до сих пор не вступал в диалог с президентом "Барселоны" Хосепом Мария Бартомеу.
Месси проинформировал президента "Барселоны" о своем намерении не продлевать контракт летом этого года, после чего Бартомеу призвал аргентинца не принимать необдуманных решений и еще раз хорошенько подумать. Последний раз Месси продлевал контракт с каталонским клубом в мае 2014 года.
Гаттузо зол!
Гном, жучок кровопийца! В то время, как каталанские цыганята голодают и побираются, он укрывает миллионы от налогов, а теперь шантажирует и доит свой клуб ,который из него сделал не только футболиста, а просто нормального человека! Позор Горбункову....ээээ Месси Л.А.
10:58
Больной в смысле болельщик
А нам все равно.
10:49
Cepten
То, что он не подписывает контракт почти за 2 года до окончания действующего, не значит, что он не подпишет его в принципе. Обновил контракт Бейл, сейчас надо подождать Ронадлу. Месси поломается, подумает исходя из зарплат своих конкурентов по уровню зарплаты, поторгуется. За это время, кстати, Барселона может передумать:)
10:27
zoolord
Да налогами его съедают. Дело шьют. Он и свалить скорее хочет. А клубу который захочет его подписать, предложат сначала заплатить все его налоги. Да и честно сказать не сможет он в других чемпионатах играть, он ведь не кристинка.
10:27
Патриот Сибири
Действительно, если Каталония отделится, то Месси будет просто неинтересно играть в чемпионате Каталонии
09:45
crazysun78
походу, каталония отделяется... )))
09:23
ЮКИ
лёва,подумай!в другой команде ты потускнеешь!
09:17
Adios Аmigos R.
Спартак!!!
09:11
nezasport
Это он будет свободным агентом??!! Гинер в срочном порядке выехал в Каталонию.
09:10
Flamenco
Человек из Кемерово Солёный МС, ПСЖ, РМ?---------- Московское Динамо!!!!!!! 09:03 ______________________________________________________________________________________________________________ московское динамо напоминает "ФК Москва" - его потратили
09:08
Человек из Кемерово
Солёный МС, ПСЖ, РМ?---------- Московское Динамо!!!!!!!
09:03
Солёный
МС, ПСЖ, РМ?
08:55