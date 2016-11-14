08:34 | ФУТБОЛ — Испания

Месси не хочет продлевать контракт с "Барселоной"

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси по-прежнему не думает о продлении контракта с каталонским клубом, сообщаем Marca. По информации издания, форвард, соглашение которого с сине-гранатовыми истекает 30 июля 2018 года, до сих пор не вступал в диалог с президентом "Барселоны" Хосепом Мария Бартомеу.

Месси проинформировал президента "Барселоны" о своем намерении не продлевать контракт летом этого года, после чего Бартомеу призвал аргентинца не принимать необдуманных решений и еще раз хорошенько подумать. Последний раз Месси продлевал контракт с каталонским клубом в мае 2014 года.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Гаттузо зол!

Гном, жучок кровопийца! В то время, как каталанские цыганята голодают и побираются, он укрывает миллионы от налогов, а теперь шантажирует и доит свой клуб ,который из него сделал не только футболиста, а просто нормального человека! Позор Горбункову....ээээ Месси Л.А.

10:58

Больной в смысле болельщик

А нам все равно.

10:49

Cepten

То, что он не подписывает контракт почти за 2 года до окончания действующего, не значит, что он не подпишет его в принципе. Обновил контракт Бейл, сейчас надо подождать Ронадлу. Месси поломается, подумает исходя из зарплат своих конкурентов по уровню зарплаты, поторгуется. За это время, кстати, Барселона может передумать:)

10:27

zoolord

Да налогами его съедают. Дело шьют. Он и свалить скорее хочет. А клубу который захочет его подписать, предложат сначала заплатить все его налоги. Да и честно сказать не сможет он в других чемпионатах играть, он ведь не кристинка.

10:27

Патриот Сибири

Действительно, если Каталония отделится, то Месси будет просто неинтересно играть в чемпионате Каталонии

09:45

crazysun78

походу, каталония отделяется... )))

09:23

ЮКИ

лёва,подумай!в другой команде ты потускнеешь!

09:17

Adios Аmigos R.

Спартак!!!

09:11

nezasport

Это он будет свободным агентом??!! Гинер в срочном порядке выехал в Каталонию.

09:10

Flamenco

Человек из Кемерово Солёный МС, ПСЖ, РМ?---------- Московское Динамо!!!!!!! 09:03 ______________________________________________________________________________________________________________ московское динамо напоминает "ФК Москва" - его потратили

09:08

Человек из Кемерово

Солёный МС, ПСЖ, РМ?---------- Московское Динамо!!!!!!!

09:03

Солёный

МС, ПСЖ, РМ?

08:55

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Материалы других СМИ