18:28 | ФУТБОЛ — Испания

Месси надеется на возвращение в состав "Барселоны" к матчу против "Депортиво"

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси может вернуться в строй к матчу 8-го тура чемпионата Испании против "Депортиво", сообщает goal.com. 29-летний форвард продолжает восстанавливаться от травмы приводящей мышцы левого бедра, полученной в домашней встрече 5-го тура против "Атлетико" (1:1).

По словам медиков каталонского клуба, сроки восстановления аргентинца должны были составить не менее трех недель. В отсутствие форварда сборная Аргентины в рамках матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью со сборной Перу (2:2). Месси продолжает заниматься по индивидуальной программе и надеется в скором времени выйти на поле.

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