17:13 11 января | Футбол — Испания

Месси на тренировке поиздевался над Ракитичем. Видео

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время тренировки забил эффектный гол. Аргентинец, оторвавшись от оппонента, убрал на замахе полузащитника Ивана Ракитича, после чего точно пробил в левый нижний угол ворот.

"Никто не в состоянии остановить Месси", – подписала видео пресс-служба сине-гранатовых.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ravilius777

Величайший, о чем говорить, слов мало

02:37

баламошка

Лилипут играть научился.

17:22 11 января