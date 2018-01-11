Месси на тренировке поиздевался над Ракитичем. Видео

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время тренировки забил эффектный гол. Аргентинец, оторвавшись от оппонента, убрал на замахе полузащитника Ивана Ракитича, после чего точно пробил в левый нижний угол ворот.
"Никто не в состоянии остановить Месси", – подписала видео пресс-служба сине-гранатовых.
👑 Leo #Messi 👑– FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 января 2018 г.
⚽️ Nobody can stop Leo Messi pic.twitter.com/ID9kXCHkvy
ravilius777
Величайший, о чем говорить, слов мало
02:37
баламошка
Лилипут играть научился.
17:22 11 января