Месси на тренировке поиздевался над Ракитичем. Видео

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время тренировки забил эффектный гол. Аргентинец, оторвавшись от оппонента, убрал на замахе полузащитника Ивана Ракитича, после чего точно пробил в левый нижний угол ворот.

"Никто не в состоянии остановить Месси", – подписала видео пресс-служба сине-гранатовых.