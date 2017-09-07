Месси может пропустить матч с "Севильей", если сборная Аргентины попадет в стыковые матчи ЧМ-2018

Футболисты "Барселоны" Лионель Месси и Хавьер Маскерано могут не принять участие в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Севильи" 5 ноября, сообщает Marca. Это может произойти, если сборная Аргентины попадет в стыковые игры отборочного раунда чемпионата мира-2018.

Если Аргентина останется на пятом месте в южноамериканской группе, то 6 ноября в первом стыковом матче встретится с победителем пары Океания – Новая Зеландия. Если пятое место займет сборная Уругвая, встречу с "Севильей" может пропустить форвард Луис Суарес.

Аргентина 5 октября сыграет с Перу, а 10 октября встретится с Эквадором.