Месси может покинуть "Барселону" ради предложения из Китая

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может покинуть стан сине-гранатовых из-за разногласий по контракту, утверждает Estudio Estadio. По информации источника, 29-летний аргентинец готов принять предложение из Китая, если каталонцы не удовлетворят его финансовые запросы. Нынешний контракт футболиста с "Барселоной" заканчивается в 2018 году, поэтому клуб хочет его продлить, но между сторонами существуют разногласия по поводу нового соглашения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Хэбэй" готов платить Лионелю Месси 100 миллионов евро в год. Сейчас футболист зарабатывает около 50 миллионов евро.