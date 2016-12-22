Месси может покинуть "Барселону" ради предложения из Китая

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может покинуть стан сине-гранатовых из-за разногласий по контракту, утверждает Estudio Estadio. По информации источника, 29-летний аргентинец готов принять предложение из Китая, если каталонцы не удовлетворят его финансовые запросы. Нынешний контракт футболиста с "Барселоной" заканчивается в 2018 году, поэтому клуб хочет его продлить, но между сторонами существуют разногласия по поводу нового соглашения.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Хэбэй" готов платить Лионелю Месси 100 миллионов евро в год. Сейчас футболист зарабатывает около 50 миллионов евро.
Berkut-7
За 100 млн год , любой поедет играть , после предложат 100 млн Кри Роналду и он тоже поедет в Китай , вот тогда Китай наделает шуму ))
13:44
shpasic
с контрактом на 50 миллионов легко говорить, что тебе не нужны деньги. поиграл бы он в Томи, где месяцами зарплату не платят.
12:58
spartakmoskva63
Вот вы утырки)Вы вообще в футболе разбираетесь?Фифа не считается.
10:03
spartakmoskva63
Месси-это бренд.Он это знает.Никуда он не уйдет.Ему деньги не нужны.Он,в отличие от наших,скажем так,,футболистов'',стремится быть лучшим.А деньги сами придут.,,Барса'' дала ему дорогу,поверила в него.ОН НЕ УЙДЁТ!!!
10:00
Angeldust
blue-white! В Китае - будет.
09:54
blue-white!
Да-да, пора в Китай на старость зарабатывать. 50 лямов евро это не з/п для того игрока! Интересно, без Суареса и Неймара он хоть 10 мячей за сезон будет забивать?)))
09:50