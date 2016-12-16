Месси могут предложить 100 миллионов евро в год в китайском клубе Лавесси

Китайский "Хэбэй Чайна Форчун" хочет заполучить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Как сообщает AS, в Азии пятикратному обладателю "Золотого мяча" готовы платить 100 миллионов евро в год. Его нынешняя зарплата после вычета налога составляет 24 миллиона. По информации СМИ, каталонцы намерены ее повысить до 35 миллионов.

Месси всю профессиональную карьеру провел в "Барсе", выиграл восемь чемпионатов Испании, четыре Кубка страны, четыре Лиги чемпионов.

Отметим, что цвета "Хэбэя" с этого года защищает партнер Месси по сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси. Также в команде играют такие известные футболисты, как Жервинью, Гаэль Какюта и Стефан М'Биа. В чемпионате Китая-2016 клуб занял седьмое место.