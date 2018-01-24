Месси - Маскерано: "Будет странно оказаться в раздевалке, когда тебя не будет рядом"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в Инстаграме пожелал удачи Арде Турану, Рафинье и Хавьеру Маскерано, которые покинули клуб из Каталонии. Турецкий хавбек перешел в "Истанбул ББ" на правах аренды на 2,5 года, бразильский полузащитник был арендован "Интером" до лета 2018 года, а аргентинский защитник подписал полноценный контракт с "Хэбэй Чайна Форчун".

- Арда, удачи тебе в новом этапе карьеры у себя на родине. Уверен, это будет здорово, - написал Месси. - Рафинья, желаю тебе успехов в Италии. Мы будем внимательно следить за твоей игрой.

А для тебя, Маске (прозвище защитника. - Прим. "СЭ"), после стольких матчей и моментов вместе есть множество слов. Знаешь, я буду скучать по тебе. Это будет странно - оказаться в раздевалке, когда тебя не будет рядом. Но мы скоро увидимся в сборной. Обнимаю тебя и желаю всего наилучшего.

Напомним, Макскерано выступал за "Барселону" с 2010 по 2018 год. За это время он провел 334 официальных матча, забив 1 гол. Он помог каталонцам выиграть 17 трофеев.