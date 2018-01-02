Месси - лучший игрок 2017 года по версии Marca, Криштиану Роналду - второй

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг 100 лучших футболистов мира 2017 года по версии Marca. Вторым стал форвард "Реала" Криштиану Роналду.

Топ-10 игроков 2017 года по версии Marca:



1. Лионель Месси ("Барселона")



2. Криштиану Роналду ("Реал")



3. Иско ("Реал")



4. Харри Кейн ("Тоттенхэм")



5. Лука Модрич ("Реал")



6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")



7. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")



8. Неймар ("ПСЖ")



9. Серхио Рамос ("Реал")



10. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити")