Месси - лидер среди игроков топ-5 лиг Европы по попаданиям в каркас ворот

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче 8-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:1) исполнял штрафной и попал в штангу ворот Яна Облака. В первых восьми играх ла лиги аргентинец попал в каркас ворот в шестой раз. Он лидирует по этому показателю среди всех футболистов топ-5 лиг Европы. При этом Месси уже успел забить 11 голов и сделать три результативные передачи.

Отметим, что впервые в этом розыгрыше ла лиги "Барселона" не смогла одержать победу. Подопечные Эрнесто Вальверде возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 22 очка.