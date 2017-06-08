Месси купил отель за 30 миллионов евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел отель недалеко от столицы Каталонии. Как сообщает ARA, в четырехзвездочной гостинице насчитывается 77 номеров, а стоимость ночи в отеле в высокий сезон составляет от 250 до 300 евро.

Стоимость сделки, которая была проведена через управляющую компанию, принадлежащую Месси, составила 30 миллионов евро. Она была основана в 2010 году, а менеджером ее является брат Лионеля Родриго.