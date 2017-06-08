16:20 | ФУТБОЛ — Испания

Месси купил отель за 30 миллионов евро

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрел отель недалеко от столицы Каталонии. Как сообщает ARA, в четырехзвездочной гостинице насчитывается 77 номеров, а стоимость ночи в отеле в высокий сезон составляет от 250 до 300 евро.

Стоимость сделки, которая была проведена через управляющую компанию, принадлежащую Месси, составила 30 миллионов евро. Она была основана в 2010 году, а менеджером ее является брат Лионеля Родриго.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Пытается скрыть левые доходы этой покупкой. Но все-равно гнома пригвоздят к позорному столбу органы каталанского правосудия.

17:57

П_о_в_а_р

Заплати налоги, билиат!

17:38

Zangezi

Приехал Месси в отель, а ему говорят, что свободных номеров нет. Тогда я покупаю весь отель, не растерялся Лео, и сам выберу себе номер ))

17:06

Морозов95

да мы знаем что бабки пилят не только в россии

16:55