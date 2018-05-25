Месси или Роналду? Йоахим Лев дал свой ответ на извечный спор

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил мнение, что форвард "Барселоны" Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду из "Реала".

- Месси или Роналду? Я предпочитаю Месси, - цитирует AS Лева. - Криштиану Роналду - потрясающий игрок, профессионал и машина по производству голов на протяжении многих лет, но Месси - самый совершенный футболист из всех, что я видел. Скорость, на которой он обходит соперников, недосягаемая. Он может оставить за собой 8-9 соперников.