Месси и Юмтити вернулись к тренировкам в общей группе

Нападающий Лионель Месси и защитник Самюэль Юмтити вернулись к тренировкам в обшей группы "Барселоны", сообщает пресс-служба клуба. Оба игрока, пропустившие последние встречи из-за проблем со здоровьем, сегодня тренировалась вместе со всеми. Также к команде присоединились игроки, выступавшие за свои сборные.

Напомним, Месси получил травму приводящей мышцы бедра в игре 5-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1), а Юмтити не выходил на поле с конца сентября из-за проблем с левым коленом.