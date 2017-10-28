Месси и Суарес - в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Атлетиком"

Стали известны составы "Атлетика" и "Барселоны" на матч 10-го тура чемпионата Испании. В атаке команды из Каталонии появятся Лионель Месси и Луис Суарес. Полностью заявки клубов выглядят следующим образом:

"Атлетик": Кепа - Боведа, Нуньес, Ляпорт, Лекуэ - Иттураспе, Сан-Хосе - Уильямс, Гарсия, Кордоба - Адурис.

Запасные - Яго, Саборит, Эчейта, Эчеварриа, Сусаэта, Рико, Мерино.

"Барселона": тер Штеген - Серхи, Пике, Юмтити, Альба - Паулинью, Бускетс, Ракитич, Гомиш - Месси, Суарес.

Запасные - Силлессен, Семеду, Динь, Суарес, Бускетс, Деулофеу, Алькасер.

Матч "Атлетик" - "Барселона" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.