Месси и Суарес - в старте "Барселоны" на матч с "Леванте"

"Барселона" объявила состав на матч 16-го тура чемпионата Испании против "Леванте". С первых минут встречу начнут нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.

Состав "Барселоны": Тер Штеген, Пике, Фермален, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Видаль, Месси, Суарес, Дембеле.

Состав "Леванте": Ойер, Гарсия, Пьер, Барди, Моралес, Постиго, Рочина, Кабако, Боатенг, Хасон, Кампанья.

"Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея в активе 31 очков после 15 очков. "Леванте" с 22 баллами располагается на восьмой строчке.

Все о чемпионате Испании - здесь