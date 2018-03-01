Месси и Суарес - в атаке "Барселоны" на матч против "Лас-Пальмаса"

Стали известны составы на матч 26-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" - "Барселона". С первых минут у каталонцев в атаке сыграют нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.

"Лас-Пальмас": Чичисола - Д. Кастельяно, Гальвес, Наварро, Агиррегарай - Гомес, Этебо - Самперио, Тана, Халилович - Кальери.

Запасные: Экспосито, Толедо, Аквилани, Х. Кастельяно, Гарсия, Лисоайн, Мишел.

"Барселона": тер Штеген - Динь, Фермален, Юмтити, Роберто - Иньеста, Паулинью, Бускетс, Видаль - Суарес, Месси.

Запасные: Пако, Гомеш, Дембеле, Коутинью, Пике, Ракитич, Силлессен.

Напомним, что матч "Лас-Пальмас" - "Барселона" начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.