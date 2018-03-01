Месси и Суарес - в атаке "Барселоны" на матч против "Лас-Пальмаса"

Стали известны составы на матч 26-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" - "Барселона". С первых минут у каталонцев в атаке сыграют нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.
"Лас-Пальмас": Чичисола - Д. Кастельяно, Гальвес, Наварро, Агиррегарай - Гомес, Этебо - Самперио, Тана, Халилович - Кальери.
Запасные: Экспосито, Толедо, Аквилани, Х. Кастельяно, Гарсия, Лисоайн, Мишел.
"Барселона": тер Штеген - Динь, Фермален, Юмтити, Роберто - Иньеста, Паулинью, Бускетс, Видаль - Суарес, Месси.
Запасные: Пако, Гомеш, Дембеле, Коутинью, Пике, Ракитич, Силлессен.
Напомним, что матч "Лас-Пальмас" - "Барселона" начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
¡Nuestro once ante el @FCBarcelona_es!#LasPalmasBarça #VamosUD pic.twitter.com/PZzy1jGFWh– UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 1 марта 2018 г.
Barça 1⃣1⃣#LasPalmasBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/VDQ5quFy5j– FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 марта 2018 г.