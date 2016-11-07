Месси и Суарес принесли "Барселоне" победу над "Севильей"

"Барселона" нанесла поражение "Севилье" в выездном матче 11-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. На гол полузащитника хозяев Витоло каталонцы ответили мячами Лионеля Месси и Луиса Суареса. Для аргентинца это гол стал 500-м в составе сине-гранатовых. Отметим, что на 83-й минуте он получил желтую карточку за то, что слишком долго надевал бутсу, слетевшую во время единоборства с соперником.

"Барселона" набрала 25 очков и отстает от "Реала" на два балла. На третьем месте располагается "Вильярреал" с 22-мя очками.

Чемпионат Испании

Лига 1

11-й тур

"Севилья" – "Барселона" – 1:2 (1:1)

Голы: Витоло, 15 (1:0). Месси, 43 (1:1). Л.Суарес, 61 (1:2).

"Севилья": Рико, Мариану, Рами, Каррису, Эскудеро, Васкес (Гансу, 68), Насри (Иборра, 78), Н`Зонзи, Сарабия (Корреа, 84), Витоло, Вьетто.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Юмтити, Маскерано, Динь, Бускетс, Д.Суарес (Рафинья, 86), Ракитич (Андре Гомиш, 73), Месси, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Неймар, 10. Рами, 26. Серхи Роберто, 44. Мариану, 50. Динь, 66. Н`Зонзи, 82. Месси, 83. Каррису, 85. Л.Суарес, 88.

Судья: Хайме Латре.

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Трансляция матча "Севилья" - "Барселона"