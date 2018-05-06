23:38 6 мая | Футбол — Испания

Месси и Роналду забили 1000 мячей на двоих, выступая за испанские гранды

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Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Реала" в матче 36-го тура чемпионата Испании стал для него 551-м за каталонский клуб. Его главный конкурент за звание лучшего игрока планеты Криштиану Роналду в этой же встрече забил 449-й мяч за "Реал". Таким образом, Месси и Роналду забили на двоих 1000 мячей, выступая за испанские гранды.

Текстовая трансляция матча "Барселона" – "Реал"

Барселона – Реал
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Slim Taller

У Роналду есть голы за Спортинг и Юнайтед,в отличие от чипсоеда.У Пеле одного больше тысячи.Правда,там все дворовые учли и умножили на два.

00:56

Flamenco

pustot+ ---------------- unLost14, а нефиг было Криро по всякимтам МанЮнайтед шарится, сам виноват, да и старый он уже 00:13--------------------------------------- старый, еще и 3,14

00:17

pustot+

unLost14, а нефиг было Криро по всякимтам МанЮнайтед шарится, сам виноват, да и старый он уже

00:13

unLost14

pustot, ну так-то Криш в Реале стартовал, когда Месси уже несколько сезонов отыграл за Барсу. Так что сравнение некорректно.

00:02

pustot+

Некисло так Месси опередил КриРо на 100 мячей

23:52 6 мая

Болельщик Шексны

ББББ не годует, на пару с Дзюбой и Кокорюшкой

23:51 6 мая

эстонский армеец

Криске ещё "сосать и сосать" до результата Месси.)

23:47 6 мая

masek13

Кокошек)

23:46 6 мая

masek13

Кому делать нечего, посчитайте, это сколько Корошек, Смоловых, Дзюбиний и.т.д собрать вместе хотя бы на уровне нашего чемпа надо, чтоб столько набралось)

23:45 6 мая

masek13

Чума...

23:44 6 мая

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