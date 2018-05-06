Месси и Роналду забили 1000 мячей на двоих, выступая за испанские гранды

Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Реала" в матче 36-го тура чемпионата Испании стал для него 551-м за каталонский клуб. Его главный конкурент за звание лучшего игрока планеты Криштиану Роналду в этой же встрече забил 449-й мяч за "Реал". Таким образом, Месси и Роналду забили на двоих 1000 мячей, выступая за испанские гранды.

Текстовая трансляция матча "Барселона" – "Реал"