Месси и Роналду забили 1000 мячей на двоих, выступая за испанские гранды

Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Реала" в матче 36-го тура чемпионата Испании стал для него 551-м за каталонский клуб. Его главный конкурент за звание лучшего игрока планеты Криштиану Роналду в этой же встрече забил 449-й мяч за "Реал". Таким образом, Месси и Роналду забили на двоих 1000 мячей, выступая за испанские гранды.
Slim Taller
У Роналду есть голы за Спортинг и Юнайтед,в отличие от чипсоеда.У Пеле одного больше тысячи.Правда,там все дворовые учли и умножили на два.
00:56
Flamenco
pustot+ ---------------- unLost14, а нефиг было Криро по всякимтам МанЮнайтед шарится, сам виноват, да и старый он уже 00:13--------------------------------------- старый, еще и 3,14
00:17
pustot+
unLost14, а нефиг было Криро по всякимтам МанЮнайтед шарится, сам виноват, да и старый он уже
00:13
unLost14
pustot, ну так-то Криш в Реале стартовал, когда Месси уже несколько сезонов отыграл за Барсу. Так что сравнение некорректно.
00:02
pustot+
Некисло так Месси опередил КриРо на 100 мячей
23:52 6 мая
Болельщик Шексны
ББББ не годует, на пару с Дзюбой и Кокорюшкой
23:51 6 мая
эстонский армеец
Криске ещё "сосать и сосать" до результата Месси.)
23:47 6 мая
masek13
Кокошек)
23:46 6 мая
masek13
Кому делать нечего, посчитайте, это сколько Корошек, Смоловых, Дзюбиний и.т.д собрать вместе хотя бы на уровне нашего чемпа надо, чтоб столько набралось)
23:45 6 мая
masek13
Чума...
23:44 6 мая