Месси и Рокуццо поженятся 30 июня

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси женится на своей невесте Антонелле Рокуццо этим летом, сообщает Hola Argentina. Свадьба состоится 30 июня в городе Росарио. Именно этот город является родным для аргентинца.

Пара находится в отношениях уже более 10 лет, за это время у них появилось двое сыновей. В 2012 году у Лионеля и Антонеллы родился сын, которого назвали Тьяго, а в 2015 году у пары родился второй сын – Матео.

Ранее сообщалось о том, что свадьбу назначили на 24 июня, в день, когда Лео исполнится 30 лет.